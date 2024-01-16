Президент Ильхам Алиев объединил азербайджанское общество вокруг общих целей развития

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с сильным политическим лидерством и выдающимися качествами, такими как хорошее образование, высокий интеллект, сила воли, широта взглядов и доброжелательность, успешно объединил азербайджанское общество вокруг общих целей развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend директор Института политических исследований Сергей Марков.

"За время своего президентства Ильхам Алиев сумел успешно решить множество ключевых задач для Азербайджана. Прежде всего, им была разработана и успешно реализована стратегия полного возвращения Карабахского региона. Этот важный шаг стал значительной победой Азербайджана и приобрел мировое признание", - сказал российский политолог.

По его словам, одним из ключевых моментов в решении этой задачи было создание сильной и современной армии, которая разгромила армянскую армию как в ходе 44-дневной войны в 2020 году, так и продемонстрировала свою эффективность во время антитеррористических мероприятий локального характера в 2023 году.

Сергей Марков подчеркнул, что еще одной важной задачей, успешно реализованной Президентом Ильхамом Алиевым, стало построение сильной экономики Азербайджана, которая не только обеспечила впечатляющий экономический рост, достигавший временами до 30 процентов в год, но также продемонстрировала стабильность в различных секторах, включая нефтегазовую и другие отрасли.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев также создал сильную политическую стабильность в стране, которая обеспечила в том числе консолидацию азербайджанского общества вокруг общих целей развития и вопросов возвращения Карабахского региона.

По словам политолога, еще одной успешно решенной Президентом Ильхамом Алиевым задачей стало формирование мультикультурного общества, представляющего собой современное сообщество с институтами европейского типа и глубоким уважением к традициям. Кроме того, отличительной чертой является взаимодействие с соседними странами, с такими близкими по духу странами, как Турция, странами исламского мира, постсоветского пространства, сказал политолог.

Сергей Марков подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выдающийся государственный деятель современности, является также и сильным дипломатом. Глава азербайджанского государства виртуозно провел большую дипломатическую работу, построив конструктивные отношения с различными странами, включая те, которые находились в конфликте между собой. Это касается как отношений с Россией и США, так и странами Евросоюза.

"Особо стоит отметить, что в период кризиса в отношениях между Турцией и Россией Азербайджан, лично Президент Ильхам Алиев, сыграли важную роль в восстановлении дружественных связей между двумя странами", - заключил он.

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