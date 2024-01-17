О гигиенических свойствах резолюций Сената Франции

Автор: Акпер Гасанов

Сенат Франции сегодня должен был рассмотреть проект резолюции, "осуждающую военное наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращающую любые другие попытки агрессии и нарушения территориальной целостности Республики Армения", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Сената Франции. Резолюция также призывает к санкциям против Азербайджана и требует гарантии права армянского населения на возвращение в Карабах.

Нет никаких сомнений в том, что и эта анти-азербайджанская резолюция будет принята. Ведь мы уже видели такое количество анти-азербайджанских шагов со стороны Франции, что удивляться новым провокациям с их стороны не приходится. К примеру, еще 25 ноября 2020 года Верхняя палата парламента Франции проголосовала за резолюцию "О признании Нагорного Карабаха". За высказались 305 сенаторов, против - 1.

Да, тот текст, который не имел законодательной силы и носил рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии "Республиканцы", центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоит из коммунистов) и экологисты. В общем, как видим, практически весь Сенат Франции замарался тогда раз и навсегда. Отмыться у них не получится, да и не стремятся они к этому.

Добавлю лишь, что та резолюция предлагала правительству Франции "признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира". Этого, как мы знаем, не произошло. Официальный Париж не решился признавать то, что являлось сепаратистскими самообразованием в самом чистом виде. В противном случае, от официального Парижа могли бы потребовать признать "независимость" Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии а также "ДНР" и "ЛНР", попутно признав российским аннексированный Крым.

Для президента Франции Эммануэля Макрона, который так жаждет изображать собственную значимость везде и всюду, такое развитие событий было немыслимым. Кроме того, он прекрасно осознавал перспективы развития ситуации в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Так оно и произошло. Вначале, в присутствии Макрона, премьер-министр РА Никол Пашинян дезавуировал свои прежние провокационные речи и признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Одного этого хватило, чтобы выставить в нелепом и комическом свете как главу французского государства, так и всех французских сенаторов, голосовавших за "независимость сепаратистов". Но было потом и иное. Азербайджан провел блестяще подготовленную и реализованную анти-террористическую операцию, в результате которой были уничтожены армянские незаконные вооруженные формирования, а также обнулена карабахская хунта.

Более того, бывшие руководители хунты были задержаны азербайджанской стороной и находятся теперь в Баку, ожидая справедливого суда над собой. И надо признать, что на некоторых из них пребывание в Баку сказалось положительно. К примеру, Араик Арутюнян вспомнил азербайджанский язык. Так что, память может вернуться ко многим бывшим руководителям хунты. И этого, кстати, очень боятся те, кто действовал с ними в одной связке. В том числе и многие французские политики, давно находящиеся на довольствии у армянской диаспоры Франции.

Безусловно, есть среди них и французские сенаторы. Поэтому-то новую провокацию эти персонажей стоит расценивать исключительно как щедро проплаченную армянской стороной анти-азербайджанскую кампанию. Штамповать такие резолюции они могут до посинения, но использована эта бумага может быть только в гигиенических целях. Потому, что это Армения более четверти века держала под оккупацией 20% территории Азербайджана. Но Сенат Франции позорно молчал в этой связи.

Армения виновна в Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы и в том, что миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения до сих пор ничего внятного не говорит о том, что 300.000 азербайджанцев могут вернуться в РА. При том, что официальный Баку всегда заявлял о том, что армяне, готовые признать законы нашей страны, могут вернуться в Карабахский экономический регион Азербайджана.

Но всего этого предпочитает не видеть и не слышать Сенат Франции. При этом, он снова предлагает фейк, согласно которому Азербайджан "собирается напасть на Армению". И это при том, что до сих пор 8 азербайджанских сел находятся под армянской оккупацией! При этом, есть и четкое заявление по этому поводу, сделанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе его интервью отечественным телеканалам.

"Должен также отметить, что эти слухи, такие дешевые слухи распространяет тоже Франция. Мы точно знаем, что об этом говорили везде и, наверное, продолжают говорить и сегодня - о том, что Азербайджан не сегодня - завтра нападет на Армению. Однако оснований для этого нет. И никакая подготовка к этому не ведется. Да и скрыть такую подготовку сегодня невозможно. Все же видно сверху, со спутника. Есть и другие источники информации", справедливо указал тогда глава нашего государства. Но Сенат Франции традиционно демонстрирует неготовность слышать и слушать правду. Он заточен на принятии анти-азербайджанских резолюций, коим в реальности цена- гяпик в базарный день.