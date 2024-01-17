Баку обвинил посла ЕС в предвзятости

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал высказывания главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петера Михалко касательно судебной системы Азербайджана необоснованными.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом А.Гаджизаде написал на своей странице в соцсети X.

"Это необоснованное и безответственное утверждение! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС", - говорится в публикации.

Он также отметил, что вмешательство в судебную систему Азербайджана, основанную на лучших мировых практиках, недопустимо.

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