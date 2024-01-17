Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана

В Азербайджане интенсивно реализуется ряд проектов, направленных на подготовку, свободное, справедливое и прозрачное проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также создание всесторонних условий и широких возможностей для субъектов выборов различного статуса.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, 17 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК "Выборы-2024" ("Seçki-2024"), который начал работу в связи с предстоящими президентскими выборами.

Также был проведен осмотр центра с участием членов комиссии и представителей секретариата. Председатель ЦИК, ознакомившись с созданными условиями, подчеркнул необходимость свободного и легкого доступа представителей местных и международных СМИ к информации о президентских выборах, более эффективного и качественного обслуживания других участников избирательного процесса и высказал свои рекомендации по этому поводу. Затем М.Панахов дал разъяснения представителям СМИ, как о деятельности медиацентра, так и о ходе подготовки к президентским выборам в целом.

В рамках мероприятия было отмечено, что основной целью создания Независимого медиацентра является предоставление более широких возможностей представителям местных и международных СМИ, которые играют важную роль в обеспечении высокого уровня открытости и прозрачности на выборах. Центр будет оказывать им помощь во всестороннем, оперативном и объективном освещении выборов, а также в получении информации и ее немедлительной публикации. Представители СМИ могут свободно пользоваться компьютерами, телефонными аппаратами и факсами, в том числе бесплатным интернетом в центре, который полностью оснащен современными информационными и коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием.

Интернет-страница Независимого медиацентра (www.secki-2024.az) регулярно предоставляет самую свежую информацию касательно выборов на азербайджанском, английском и русском языках. Мнения компетентных лиц и экспертов по различным вопросам, связанным с избирательным процессом, а также мнения и заявления немедленно публикуются, распространяются фото и видеозаписи.

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