Впервые в Лачине - избирательные участки и лачинцы готовы к президентским выборам

Славная победа, достигнутая в 44-дневной Отечественной войне, антитеррористические мероприятия локального характера, осуществленные в 2023 году в Карабахе, заложили фундамент нового будущего, нового этапа развития Азербайджанского государства и народа. Путь к этой победе - обеспечение территориальной целостности, восстановление суверенитета Азербайджана - был расчетливым, спланированным, был рассчитан каждый час и каждое мгновение. Говоря о факторах, обеспечивающих эту победу, можно затронуть множество аспектов.

Особо следует отметить тот факт, что народ сплотился в единый кулак вокруг государства и армии.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, впервые в истории независимого Азербайджана, на всей территории страны пройдут внеочередные президентские выборы.

В связи с этим Информационное агентство Trend подготовило очередной видеорепортаж об избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях и жителях, вернувшихся на родные земли, передает Day.Az.

Следующая остановка - Лачин.

Представляем читателям вышеупомянутый видеорепортаж:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!