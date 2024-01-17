Президентские выборы 7 февраля имеют большое значение для азербайджанского народа

Предстоящие президентские выборы в Азербайджане станут первыми после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета страны. Именно с этой точки зрения выборы имеют большое значение для азербайджанского народа.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сайту secki-2024.az заявил международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Международный эксперт отметил, что, учитывая, тот факт, что в ноябре 2024 года Азербайджан примет COP29, важность выборов еще больше возрастает.

Мэтью Брайза выразил уверенность в том, что азербайджанский народ, который будет активно участвовать в выборах, после их окончания вновь направит все свое внимание и усилия на восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и на возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

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