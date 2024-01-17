Баку и Анкара обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в нашей стране.



Как сообщили Day.Az в Минобороны, накануне встречи гости посетили могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, возложили венки и цветы, почтив их светлую память.



Затем в Министерстве обороны состоялась встреча с турецкой делегацией.



Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.



Стороны почтили светлую память военнослужащих обеих Армий, ставших шехидами в ходе боевых операций, и пожелали упокоения душ шехидов.



Министр отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, неуклонно развивается. Было особо подчеркнуто, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных и братских отношениях.



Министр обороны отметил неоценимую роль дружеских отношений глав двух государств в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества.



Господин Дж.С.Тюфекчи, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в нашу страну. Была отмечена важность расширения двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.



На встрече, в которой также принимали участие посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багджи и руководство компаний оборонной промышленности братской страны, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности.

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