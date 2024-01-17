Комплекс "Имарет" очень важен для коллективной памяти Азербайджана

Комплекс "Имарет" в Агдаме очень важен для коллективной памяти Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал итальянский эксперт по восстановлению и послевоенным международным сценариям Алессандро Бьянки в ходе ознакомления с работами по реставрации комплекса "Имарет" в Агдаме.

"После оккупации армяне использовали это место как стойло для животных, свиней, коров и т.д. и опустошили все кладбища. И когда мы прибыли сюда, вскоре после освобождения территорий Азербайджана, то обнаружили разрушенный памятник, оскверненный, использованный не по назначению. И сейчас задача заключается в том, как восстановить этот комплекс, который очень важен для коллективной памяти Азербайджана," - отметил он.

По его словам, работа по реставрации комплекса "Имарет" разделена на две основные части.

"Первая часть включает в себя реставрацию, то есть физическое восстановление здания. Комплекс состоит из двух основных зданий и пяти мавзолеев. Вторая часть работы включает в себя восстановление кладбища, которое было полностью разрушено," - подчеркнул он.

Бьянки упомянул, что за период оккупации большинство надгробий были перемещены, и была потеряна информация о распределении захоронений.

Отметим, что одним из историко-архитектурных памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Агдамском районе, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Этот историко-архитектурный памятник, относящийся к XVIII веку, в отличие от распространенных на территории Азербайджана ханских дворцов, является образцом роскошного жилья. Дворец Панахали хана, как и другие культурно-исторические, религиозные памятники, находившиеся на оккупированных территориях, был осквернен захватчиками и подвергнут вандализму.

По соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева началась работа по восстановлению комплекса "Имарет", где размещался дворец Панахали хана. 4 октября 2022 года главе государства была представлена подготовленная иностранными специалистами концепция восстановления комплекса и началась соответствующая работа. Согласно концепции, комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц и Парка карабахских скакунов. После восстановления ханский дворец будет функционировать как интерактивный музей.

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