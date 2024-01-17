Полад Бюльбюль оглу встретился с новым послом Австралии в России

16 января 2024 года новоназначенный посол Австралийского Союза в Российской Федерации Джон Уильям Гиринг нанес визит вежливости дуайену дипломатического корпуса, послу Азербайджана в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглу, сообщает в среду Day.Az.

Посол Азербайджана поздравил Джона Гиринга с назначением и пожелал ему профессиональных успехов.

В ходе встречи были обсуждены многие вопросы, в том числе текущие взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией. Посол Гиринг поинтересовался ситуацией в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте и отметил, что Австралия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Полад Бюльбюль оглу подробно рассказал об истории конфликта, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, о победе в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также об антитеррористических мероприятиях локального характера 19 сентября 2023 года, в ходе которых наша страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. Он также поведал о постконфликтном периоде, масштабных работах по реставрации и реконструкции, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана.

Посол Азербайджана представил информацию о процессе реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана. Азербайджанский дипломат обратил особое внимание на то, что мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе возможны только путем установления добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

В ходе встречи были обсуждены вопросы транспортных коммуникаций в регионе. Полад Бюльбюль оглу рассказал о текущей ситуации в развитии коридора Север-Юг, поведал о строительстве дороги через Иран, указав на то, что Баку выступает за максимально быстрое восстановление и открытие всех сообщений в регионе.

Посол Джон Гиринг поздравил нашу страну в связи с выбором города Баку местом проведения COP29 в 2024 году.

Беседа прошла в теплой и доверительной атмосфере. Стороны обсудили различные темы, стоящие на повестке дня между странами и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Полад Бюльбюль оглу поблагодарил своего коллегу за визит и выразил надежду на продолжение развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Австралией.

В завершении послу Джону Уильяму Гирингу была подарена книга под названием "Карабах: до и после оккупации", изданная Фондом Гейдара Алиева.

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