В Азербайджане подготовят новый законопроект "О статусе военнослужащих"

Будет разработан новый законопроект "О статусе военнослужащих".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что за период сессии комитет совместно с отделом государственного строительства, административного и военного законодательства должен подготовить данный законопроект.

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