https://news.day.az/politics/1630161.html В Азербайджане подготовят новый законопроект "О статусе военнослужащих"
В Азербайджане подготовят новый законопроект "О статусе военнослужащих"
Будет разработан новый законопроект "О статусе военнослужащих".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.
Он отметил, что за период сессии комитет совместно с отделом государственного строительства, административного и военного законодательства должен подготовить данный законопроект.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре