Петр Михалко создает новые риски для отношений ЕС и Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Последние заявления посла Европейского Союза в Азербайджане Петра Михалко стали весьма неожиданными. Особенно учитывая, что ранее он демонстрировал весьма уравновешанную позицию в отношении Азербайджана. Представитель ЕС в социальной сети Х (ранее Twitter) высказал свою позицию о несоблюдении прав человека в Азербайджане, в частности, аппелируя к тому, что во время судебных слушаний люди находятся "в стеклянных клетках или лишены доступа к основным нуждам". И первое, и второе утверждение является ложным, но причины, по которым господин Михалко решил озвучить свое мнение, являются понятными.

В первую очередь, хотелось бы коснуться вопроса "стеклянных клеток", которые не являются клетками в классическом смысле, скорее стеклянным барьером. Цель такого барьера весьма логична и проста, так как это вопрос безопасности. Во время судебных заседаний, к сожалению, страсти могут накалиться и ситуация может стать непредсказуемой. Вспоминается пример одного судебного заседания в США, которое прошло в 2014 году, где подсудимый был застрелен из-за того, что он атаковал свидетеля, который давал показания против него. Наличие физического барьера уменьшает риск возникновения неприятных ситуаций и позволяет избежать неоправданных рисков. Но не менее важно и то, что таковы процессуальные правила, которые были приняты в Азербайджане не вчера. Но за все это время посол Михалко стал первым человеком, который разглядел в этом "унижение". Да и получается, что все это время Михалко не видел наличие барьера, а сейчас увидел.

Второй момент, которого хотелось бы коснуться, связан с расплывчатой формулировкой термина "лишены доступа к основным нуждам". О каких нуждах идет речь? Если бы пост в соцсети, оставленный европейским дипломатом, был более детальным, то можно было бы вести серьезную дискуссию о "нарушениях". Но создается впечатление, что формулировка была специально выбранной максимально расплывчатой для того, чтобы оставалось пространоство для манипулирования этим техническим термином в целях создания и укрепления необходимого нарратива.

Но почему Михалко выступил с такими заявлениями? Такие заявления являются инструментом давления, и манипулирование вопросом прав человека является излюбленным аргументом, который используется в этих целях. И именно по этому на Западе так любят аппелировать к различным технически несовершенным рейтингам для аргументации своей позиции. ЕС пытается ослабить позиции Азербайджана в регионе, что важно для блока в контексте его попыток перетянуть Армению в "либерально-демократический" лагерь.

Таким образом, ЕС продолжает использовать аргумент о правах человека в качестве "кнута" в попытке воздействия на Азербайджан. Конечно же, это делается в политических целях для укрепления своего политического влияния. Ведь если бы фокус действительно был на соблюдении прав человека, то в самих европейских странах не было бы проблем. А проблемы в странах ЕС весьма серьезны. Начиная от жестокости полицейских на акциях протеста, заканчивая растущим антисемитизмом и воскрешением духа правой политики в некоторых странах ЕС. Конечно, можно списать это все на столкновение цивилизаций и культур, которое наблюдается в Европе. Но фундаментальная причина связана с тем, что ряд государств в Европе начал больше говорить о правах человека, а не практиковать их.

Также необходимо отметить, что вышеупомянутое заявление идет вразрез с задачами и принципами работы диппредставительства, а также функцией главы миссии. Одним из основополагающих принципов работы посольств и миссий является принцип уважения законов страны нахождения, что не допускает вмешательства во внутренние дела принимающей стороны. Слова главы европейской миссии можно трактовать именно как вмешательства во внутренние дела, так как его мысли являются критикой, которая имеет намерение изменить внутренние законы и процедуры.

Одной из ключевых функций посла является построение отношений с принимающей стороной. Как правило, иностранные послы воздерживаются от критики действий принимающей стороны. Это делается для того, чтобы не допустить ухудшения отношений. Но действия Петра Михалко являются полной противоположностью вышеупомянутых принципов. Своими неосторожными словами он может спровоцировать серьзный дипломатический скандал и ухудшить отношения между сторонами.

С точки зрения дипломатии можно сказать, что высказывания Петра Михалко, как и его подход к построению отношений, оставляет желать лучшего. Его позиция была неаргументирована, нарушает ряд основополагающих принципов и вредит отношениям между ЕС и Азербайджаном. Расплывчатые формулировки, которые использовал дипломат в своей публикации, указывают на то, что основной целью являлось оказать давление на Баку, что является неприемлемым. И если быть откровенным, то и абсолютно бесполезным в силу того, что сотрудничество с Баку входит в сферу долгосрочных интересов блока.

Политика и дипломатия являются искусством минимизации рисков для создания взаимвыгодного партнерства. Однако, на данный момент, складывается ощущение, что Петр Михалко создает новые риски для двусторонних отношений в ущерб развитию партнерства.