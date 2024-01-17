17 января заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - Генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.

Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду военно-технических вопросов, представляющих взаимный интерес.

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