В закон "О продовольственной безопасности" в Азербайджане будут внесены изменения

В закон "О продовольственной безопасности" будут внесены изменения.

Об этом было сказано на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что в целях защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, приведения законодательства в этой области в соответствие с международными стандартами, нормами и правилами, принятыми международными организациями, членом которых является страна, повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала местных продуктов питания и кормов, а также первичного производства, производства и переработки продуктов питания и кормов, создания условий для развития предпринимательства в сфере оборота был принят закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности", вступивший в силу с 1 января 2023 года. Предлагаемые изменения разработаны с целью регулирования вопросов, возникающих в практике применения закона.

В соответствии с требованиями закона и "Перечнем объектов продовольственной цепи, утвержденных с оценкой соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов", утвержденном указом главы государства, объекты продовольственной цепи, занимающиеся производством, переработкой, оборотом и утилизацией пищевых продуктов и кормов, утверждаются Агентством продовольственной безопасности в течение тридцати рабочих дней с оценкой их соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов или с отказом в их утверждении. Предлагаемое изменение уточняет основания для отказа в утверждении объекта продовольственной цепи. Так, если в результате проведенной оценки будут обнаружены несоответствия, связанные с инфраструктурой и оборудованием, что может привести к производству и переработке опасных пищевых продуктов и кормов, будет отказано в утверждении этого объекта.

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