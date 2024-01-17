Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня в парламенте Франции состоялось очередное цирковое шоу, целью которого было не только навешать лапшей на уши армянам, но и окончательно испортить все отношения с Азербайджаном.

Так, французские сенаторы потратили еще одну туалетную бумажку на бестолковую резолюцию, где требуется ввести санкции против нашей страны. Также любители багетов и армянского коньяка осмелились осудить Баку за некое нападение на мифический "арцах" и выступили за укрепление суверенитета и территориальной целостности РА.

Помимо вышесказанного, бессмысленных фраз прозвучало много. В частности, было заявлено, что "армянский вопрос - это французский вопрос" (уже смешно, учитывая т.н. "сестринские" отношения двух стран), а сенатор Валери Буайе вообще отличилась "умом" и "сообразительностью", ляпнув, что молчание Европы и газовое соглашение позволило развязать агрессию против Армении в сентябре 2022 года, а затем "провести блокаду и новую агрессию против "арцаха"".

Возмущены были во французском парламенте еще и тем, что Азербайджан "незаконно" арестовал и удерживает главарей сепаратистов. Называют они этих бандитов "политическими лидерами Нагорного Карабаха".

Как видим, время и бумага вновь потрачена французами зря, ибо, как известно, не было никакой "блокады" армянской сказочной Нарнии (все эти мифы были разоблачены ими самими в соцсетях, когда каждый день появлялись публикации всяких пиршеств). Во-вторых, нельзя называть "агрессией" спецоперацию, которая прошла в ответ на террористические и оккупационные действия армянской стороны - Баку вел боевые действия на своей территории и это внутренний вопрос, не имеющий ничего общего с тем, как это представляется в Сенате Франции. Все эти глупые высказывания продажной Валери Буайе и других сенаторов лишены любого смысла, ибо нельзя напасть на самого себя. Азербайджан, опять-таки, восстановил свой суверенитет, который признан всем миром.

Что касается "незаконного ареста политических лидеров", то никакие это не "лидеры", а обыкновенные бандиты и террористы, которые на протяжении 30 лет занимались террором против мирных азербайджанцев. Весь мир знает о том, как армяне убивали ни в чем не повинных граждан нашей страны, среди которых были женщины, дети и старики.

Советуем Буайе и ее собутыльникам не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, ибо, когда речь идет об Арутюняне, Варданяне, Хачатряне и других преступниках, никакой амнистии террористам и убийцам дано не будет, как и везде в мире. Каждый террорист, боевик, который понесет ответственность за все преступления, совершенные против азербайджанского народа и азербайджанской государственности.

Интересно было бы посмотреть на реакцию Франции, если бы ей предложили амнистировать террористов, которые устроили взрыв у стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстреляли посетителей нескольких ресторанов, а также сотворили бойню в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники). Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых, из них 99 находились в критическом состоянии. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самым масштабным по числу жертв в Париже со времён Второй мировой войны. В стране, всего лишь четвёртый раз за её историю, было введено чрезвычайное положение.

Думаем, французы сразу же потеряли бы дар речи. А если посмотреть на количество жертв среди мирных азербайджанцев в результате армянской агрессии, цифры в разы больше. Поэтому тяфкать по поводу этого совсем бессмысленно, сколько бы бумажек ни подписывали французские сенаторы.

Сотни тысяч азербайджанцев до сих пор не могут вернуться в свои дома и на свои земли. Одна из причин этому - минный террор Армении. Но о них не помнят. Никто не осуждает Ереван, никто не выступает против этнических чисток, никто не говорит, что наши беженцы должны вернуться на свои исторические земли. Не есть ли это дискриминация?

Францию больше волнует участь агрессора, которому дали выбор и он его сделал - уйти. Тем не менее сенаторы то и дело выстраиваются в очередь, чтобы помочь армянам, постоянно кричащим о "геноциде" и "этнических чистках". Причем, никого не убили, никому в спину не стреляли, никого не принуждали.

Армянские фанатики Франции, конечно же, спеша радуются такому голосованию в купленном ими же Сенате, но вот приведет ли эта резолюция Франция к чему-то хорошему? Совершенно нет, ибо, во-первых, армяне завтра предадут французев также, как и недавно предали Россию, обвинив ее во всех своих бедах. Во-вторых, ни один из пунктов этой бредовой "резолюции" не будет реализован. Париж хотел угодить армянскому лобби, которое является весомым лишь потому, что на выборах это дополнительные голоса, чтобы остаться в кресле. Кроме этого никакой другой полезности для французских политиков нет. А вот отношения с Азербайджаном Франции удается с каждым разом портить все больше.

Сегодня вновь было показано, что ей не место в процессе армяно-азербайджанской нормализации. Нейтралитет Парижа давно поставлен под сомнение, а эта резолюция была последним гвоздем в его гробе. Так называемые "усилия" французов для обеспечения мира на Южном Кавказе не могут являться искренними, так как они преследуют свои собственные цели. Такой посредник Азербайджану не нужен. Посредник с колоссальным колониальным прошлым, с историей геноцида и исламофобии, открыто поддерживающий одну из сторон конфликта, который этот посредник якобы хочет справедливо разрешить?

Международная политика Франции в отношении Азербайджана на протяжении трёх десятилетий оставляла желать лучшего. Ни для кого не секрет, что Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ была самой проармянской стороной при урегулировании карабахского конфликта. Сменяющие друг за другом французские политики все как один тараторили наперебой приятные для армянского лобби заявления, ничего не имеющие с реальностью. Естественно - не за бесплатно.

Купленные с потрохами французские политики без стыда и совести льют грязь в уши своему народу посредством СМИ и телевидения, всячески выгораживая официальный Ереван. Особенно рьяно Франция вела себя во время и после Второй Карабахской войны. Виноваты не только купленные сенаторы. Как говорится, рыба гниёт с головы. С особым энтузиазмом отметился президент Франции Макрон, позволяющий себе опрометчивые заявления в адрес Азербайджана. Но говорить языком угроз, резолюций и санкций с Азербайджаном во вред самой же Франции.

Сегодня французы в очередной раз показали, что нормы и стандарты дипломатии, права человека, гуманизм, демократические ценности и так далее - не имеют сегодня ничего общего с этой страной. Толкуя проповеди на эту тему, Франция со своими проармянскими выходками, по сути, разоблачила себя, доказав свою бесполезность. Своей лицемерной политикой в ​​отношении Азербайджана Париж демонстрирует, что на самом деле он защищает агрессора, а не международное право. Ради завоевания голосов армян на выборах французские политики готовы идти наперекор европейским ценностям, ставя личные интересы выше демократии. Поражение Армении в ноябре 2020 года стало ощутимым поражением Франции на Южном Кавказе, поскольку Париж остался вне послевоенного устройства.

Вообще, неудивительно, что Франция оправдывают Армению. Обе страны, как говорится, два сапога пара. Армения совершала геноциды, массовые убийства и военные преступления в Азербайджана, а Франция в Алжире. Современные французские политические деятели во Франции не любят вспоминать подробности колониальной политики своего государства, которая принесла немало страданий другим народам.

Важно подчеркнуть, что у Франции, которая говорит о "правах и свободах человека", "демократии" и "праве народов на самоопределение", до сих пор есть колонии. Территория де-факто колоний современной Франции, разбросанных почти по всему Мировому океану, составляет 560 тысяч кв. километров, и в них проживает больше людей, чем в Армении. Гваделупа и Мартиника в Карибском море, Гвиана, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане у Южной Америки, Реюньон и Майотта в Индийском океане, Французская Полинезия, состоящая из 130 небольших островов в Тихом океане, а также Уоллис и Футуна, Новая Каледония до сих пор считаются "цивилизованными", "демократическими" французскими колониями.

Почему Франция, говорящая о каких-то особых "правах" горстки армян, проживавших на территории Азербайджана, не дает этих прав населению Реюньона численностью более 800 тысяч человек и Гваделупы с населением около 500 тысяч человек, или не дает независимости 400-тысячному населению острова Мартиника?

Вопрос риторический, ибо сейчас эта страна вновь пытается вмешиваться в дела, которые не имеют к ней никакого отношения, связанные с другими народами и государствами, снова раздуть вопросы, снятые с повестки вследствие 44-дневной войны, в результате которой были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, а также вследствие приложенных дипломатических усилий, и явно хочет помешать мирному процессу. Франция является стороной, действующей в интересах армянского лобби, и во всех вопросах находится на стороне Армению.

Никто в Азербайджане не забыл и не забудет негативную деятельность Франции в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет. В текущей ситуации попытки Франции вмешаться в Брюссельский формат, несомненно, связаны с намерением официального Парижа исключить защищать неоправданные и незаконные интересы Еревана.

Прочем, нас это уже не удивляет. Сколько бы бесполезных резолюций ни принималось, в конечном итоге правда на стороне Баку и никто не сможет оказать на нас давление. А Макрону вновь придется спустить в унитаз все старания сенаторов и армянства, потому что эти бумажки не выражают официальную позицию Парижа, как он обычно любит это говорить. Так что решение сената Франции - нулевое. Фактического эффекта не будет никакого.