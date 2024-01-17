Обсуждено сотрудничество Азербайджана с турецкими предприятиями оборонпрома

17 января министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Джелалом Сами Тюфекчи.

Как сообщили Day.Az в министерстве, В.Мустафаев выразил удовлетворение встречей с делегацией братской страны в Азербайджане и уверенность, что этот рабочий визит внесет важный вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами.

Министр отметил особое внимание, уделяемое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сфере оборонной промышленности. В.Мустафаев рассказал об установлении тесного сотрудничества между нашими государствами во многих областях, в том числе в военно-технической сфере, а также о перспективах дальнейшего развития этих отношений.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности Турции и министерством оборонной промышленности Азербайджана будет и дальше развиваться.

Дж.С.Тюфекчи, в свою очередь, поздравил В.Мустафаева с назначением на должность министра оборонной промышленности и пожелал ему успехов в деятельности. Заместитель министра отметил, что Турция как братская страна окажет необходимую поддержку для дальнейшего развития оборонной промышленности Азербайджана.

Затем был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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