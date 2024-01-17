Власти Армении не способны проводить независимую политику

Последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно Азербайджана свидетельствуют о том, что он затеял новую игру. Не будучи в состоянии проводить независимую политику, власти Армении в очередной раз предпринимают те же шаги.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что Пашинян начал создавать новые препятствия процессу подписания мирного соглашения.

"Последние заявления премьер-министра Армении явно не нацелены на то, чтобы способствовать процессу подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Мы неоднократно становились свидетелями этой подрывной деятельности Армении. Как видно, Армения стремится таким образом выиграть время и хочет обеспечить интересы своих покровителей", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что позиция официального Баку ясна и до сих пор она неоднократно озвучивалась.

"Азербайджан считает, что переговоры могут пройти и без каких-либо посредников и верит в возможность достижения окончательного соглашения. Это и есть самый эффективный метод. Армения же различными способами пытается затянуть процесс", - добавил Гараев.

Он отметил, что это не случайно. "Армения до сих пор не определилась, под чьим покровительством она хочет находиться. С одной стороны, она демонстрирует антироссийскую позицию, однако не в состоянии продолжать эту политику до конца. Потому что пашиняновская власть понимает, что она не может полностью полагаться на покровителей из Франции и других западных стран. Запад преследует свои интересы, и в конце концов Армения может пасть жертвой этой игры. На данный момент Пашинян хочет по максимуму выиграть время, проводя нестабильную политику. А позиция азербайджанской стороны тверда и ясна. Должен быть подписан мирный договор. Подписание мирного договора в сегодняшних реалиях больше нужно Армении. Азербайджан уже освободил свои земли от оккупации и положил конец конфликту за счет своей военно-политической силы", - добавил он.

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