Месье знают толк в извращениях: позорные традиции Сената Франции

Автор: Акпер Гасанов

Начну с анекдота, весьма уместного в связи с очередными новостями из Франции. Итак, Париж, ночь, очень голодный турист, явно не знакомый с городом, спустился в ночной бар. К нему подходит официант и задает привычный для себя вопрос: "Мсье желает девочку?".

Турист отвечает отрицательно, чем вызывает еще больший интерес к себе со стороны бармена.

"Может, месье желает мальчика?", - интересуется бармен.

И снова он слышит отрицательный ответ.

"Чего желает мсье?", - удивленно вопрошает бармен, исполняющий и роль сутенера.

"Мне бы курочку", - тихо проговорил турист.

"О! Мсье знает толк в извращениях!", - с восторгом реагирует его собеседник.

Безусловно, французские сенаторы также знают толк в извращениях. В очередной раз они это доказали сегодня. Впрочем, ровно тоже самое можно сказать и про посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи. Совсем недавно французский журналист армянского происхождения Лео Николян обратился в сети X (бывший Twitter) к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием объяснить коррупцию во внешнеполитическом ведомстве страны.

В частности, он указал на то, что посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи присвоил 35 миллионов евро путем незаконной продажи виз. Губа, как видим, совсем не дура у месье, имя которого напоминает о недоеденном новогоднем салате. И вот этот самый Оливье решил сообщить армянской общественности радостную весть. Да, он не лично ее зачитал, то было сообщение посольства Франции, но в том, что у Декоттиньи были полные штаны радости не стоит даже сомневаться.

"Некоторое время назад Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении и требования санкций против Азербайджана с соотношением 336 голосов к 1.", говорилось в сообщении посольства Франции в РА. Ничего удивительного в случившемся не было. Сенаторы лишь доказали верность традиции принятия бессмысленных резолюций. Сколько их уже было на веку тех, кто знает толк в извращениях?!

Да, именно извращениях. Иначе и не назовешь труд, сравнимый с Сизифовым. Сенаторы ведь тратили время на написание этой бумажки, приехали на место работы, проголосовали. И все чего ради? Понятно же, что ни одна , принятая ими резолюция не привела к тому, о чем в них говорилось. Они ведь носят рекомендательный характер. Так и сейчас. Соответственно возникает вопрос - стоило ли так тужится, чтобы потом тот клочок бумаги, что принят Сенатом, перекочевал в мусорное ведро?

Там же, как известно, уже побывала резолюция Сената Франции о "признании независимости "арцаха"". Тоже, как все помнят, столько пафоса было у сенаторов, столько радости было у армян, французских и не только. А как размечтались тогда карабахские сепаратисты! Они реально поверили в то, что перед ним открывается окно возможностей.

В реальности же, перед ними расширилась яма, в которую все они потом и грохнулись. Причем, бывшие руководители карабахской хунты были извлечены из этой ямы с одной лишь целью - их привезли в Баку для справедливого суда над этой труппой, что специализировалась на надувании дырявых воздушных шаров всеармянских мифов. И никакие вопли, стоны, причитания и резолюции французских сенаторов им уже не помогут.

Уверен, что и сами французские сенаторы это понимают. Но, как писал классик, привычка свыше им дана, замена счастию она. Вот и сейчас они могут объявлять себя частично или полностью счастливыми после того, как приняли нечто, в чем говорилось про осуждение Азербайджана за блестяще проведенную в Карабахском экономическом регионе нашей страны антитеррористическую операцию.

Это каким же знатоком извращений нужно быть, чтобы верить в то, что после принятия этой бумажки что-то изменится в Карабахском экономическом регионе нашей страны! Но в том-то и дело, что имитация слабоумия - это такой бизнес у французских сенаторов. Щедро оплачиваемый армянской диаспорой Франции. Которую, говоря просто и без обиняков, снова развели, как котят.

В этом легко может убедиться каждый, кто ознакомится с пунктами этой резолюции. Чего стоит фраза про то, что Сенат Франции поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении?! Это в каком же это дне находится Армения, что через 30 с лишним лет после объявления ею своей независимости, потребовалась резолюция Сената Франция на сей счет?!

А еще в резолюции говорится, что "Армения имеет право защищать свою территориальную целостность и имеет средства для обеспечения своей безопасности, в том числе военными средствами".

Серьезно? Вот только сейчас Армения обрела такое право, с разрешения французских сенаторов? Получается, что толк в извращениях знают не только во Франции, но и в РА. Столько лет натужно имитировать независимость и вот так легко обнажить сомнения в ее реальном существовании- это уметь нужно!

В любом случае, Азербайджан никогда не нападал и не собирается нападать на РА. Так что, если Сенат Франции разрешил этой стране защищать территориальную целостность Армении, то мы с интересом понаблюдаем от кого. А еще, мы хотим увидеть, кто и как попробует ввести санкции против Азербайджана за то, что наша страна восстановила свою территориальную целостность. Ведь получается, что французские сенаторы, по сути, против территориальной целостности всех стран мира. В том числе и своей? Если да, то предлагаю всем нижеподписавшимся под очередным бесполезным клочком бумаги, принять и резолюцию о признании независимости Корсики и, чего уж там мелочится, о ликвидации Франции, как государства. Бред? Не больший, чем все то, что написано в свежей резолюции Сената Франции, принятой большими специалистами в извращениях.