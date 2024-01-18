Истек срок, отведенный на публикацию списка кандидатов в президенты Азербайджана

Истек срок, отведенный на публикацию списка зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна обеспечить публикацию списка зарегистрированных кандидатов не позднее чем за 20 дней до дня голосования (18 января 2024 года).

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане запланированы на 7 февраля 2024 года.

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