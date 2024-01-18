Обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования

Азербайджанская делегация, возглавляемая заместителем ректора Национального университета обороны по научным вопросам - ректором Военного научно-исследовательского института, доктором национальной безопасности и военных наук, доцентом, генерал-майором Арифом Гасановым, совершила визит в Иран по приглашению начальника Высшего национального университета обороны Ирана генерал-майора, доктора Исмаила Ахмади Мугаддемина, передает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в рамках визита азербайджанская делегация посетила Высший университет национальной обороны Ирана. Поприветствовав гостей, генерал-майор И.А.Мугаддемин выразил удовлетворение видеть их в Иране. Делегация ознакомилась с научной и учебной базами, а также библиотекой Высшего университета национальной обороны Ирана, был представлен брифинг о деятельности учебного заведения.

Поблагодарив за приглашение и оказанное гостеприимство, генерал-майор А.Гасанов проинформировал об истории и структуре Национального университета обороны, а также основных направлениях деятельности действующих при нем учебных заведений.

На встрече была особо подчеркнута важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения развития сотрудничества в области науки и образования.

Затем азербайджанская делегация ознакомилась с экспозицией, на которой была представлена военная продукция, производимая Министерством обороны Ирана.

В рамках визита также были посещены Командно-штабная академия Армии Ирана и Управление международного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

В ходе встреч стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов из области военного образования, представляющих взаимный интерес.

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