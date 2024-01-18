Милли Меджлис принял заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции

Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции, сообщает в четверг Day.Az.

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