Комитет парламента Азербайджана призвал правительство ввести санкции против Франции

Комитетом парламента Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям было предложено ввести санкции против Франции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в заявлении, принятом комитетом Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, учитывая продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, обратился к правительству Азербайджанской Республики с призывом о введении санкций против Франции.

В то же время было предложено заморозить любые активы в Азербайджане при их обнаружении французских официальных лиц.

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