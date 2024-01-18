Азербайджан может признать независимость Корсики, Канака, Маохи Нуи

Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям призывает правительство Азербайджана признать независимость Корсики, Канака, Маохи Нуи.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в заявлении, принятом комитетом Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, учитывая продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, обратился с призывом к правительству Азербайджанской Республики поручить министерству иностранных дел Азербайджана предпринять шаги в направлении признания независимости Канака, Маохи-Нуи и Корсики.

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