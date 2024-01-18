Сенатор Бруно Ретайо как олицетворение лжи

Автор: Байрам Эльшадов

Полностью продавшиеся армянским интересам французские политики продолжают лить крокодиловы слезы по своей младшей сестре на Южном Кавказе. Выступление французского сенатора Бруно Ретайо о важности поддержки Парижем армянских интересов, щедро разбавленное лживыми антиазербайджанскими заявлениями и откровенной манипуляцией фактами, по-другому охарактеризовать невозможно.

В своей речи он подчеркнул, что, цитата, "армянский вопрос - это французский вопрос". Также политик подчеркнул, что поддержка Армении является единой позицией Франции. Человеку, неосведомленному о политической и общественной жизни Франции, после этих слов может показаться, что Франция является глобальным гегемоном и армянский вектор внешней политики страны является самой главной национальной проблемой. Но это далеко не так.

Пока французские сенаторы и прочие второсортные политики занимаются тем, что дублируют функции внешнеполитического ведомства, рост цен и инфляция во Франции продолжают терроризировать население. Но им это малоинтересно, так как армянское лобби щедро компенсирует услуги французских политиков.

И пока они проливают "крокодиловы слезы" по своей сестре, страдают обычные французы. Такое ощущение, что весь политический истеблишмент забыл о проблемах своих граждан. А стоило бы вспомнить о них, потому что обычных французов мало интересуют проблемы Армении, которые армяне сами себе и придумали.

А французским политикам пора уже заметить, что армянская истерия совсем не помогает внешней политике Парижа. Напротив, выступая в роли ведомой армянским лобби, Франция теряет возможности для укрепления сотрудничества с другими странами, в частности, с Азербайджаном. Благодаря такой политике Париж теряет внешнеполитическую гибкость, что сильно ударяет по ее долгосрочным политическим и экономическим интересам.

Конечно, французские политики могут продолжать выступать с бесполезными заявлениями и они имеют право пудрить мозги армянскому лобби. Это их право. Но в итоге все это не приведет к какому-либо улучшению для Армении. Некомпетентные и продажные французские сенаторы должны четко осознавать, что ключ к улучшению ситуации в Армении находится в самой Армении, а точнее, в решениях, которые принимают политики в этой стране.