Лавров назвал предложение Пашиняна нелогичным

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности предоставить сухопутную связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном на тех же условиях, что и Иран нелогичным, сообщает в четверг Day.Az.

"Я не увидел какой-то логики. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты", - сказал Лавров сегодня в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в рамках трёхсторонней рабочей группы, которая была создана в 2021 году на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана было условлено, что при разблокировании всех связей и маршрутов страны, по территории которой любой такой разблокированный маршрут проходит, в полной мере сохраняют суверенитет и юрисдикцию над этими маршрутами на своей территории.

"В рамках рабочей группы в июне 2023 года договорились возобновить такое сообщение для начала по железным дорогам. Но потом куда-то все опять ушло. Такие откаты дело нередкое. Что помешало завершить эти договоренности я не знаю. Добрые советы западных друзей всегда присутствует на Южном Кавказе. Советы запада нацелены на продвижение своих геополитических задач", - добавил глава МИД РФ.

Отметим, что ранее Пашинян заявил, что Ереван готов обеспечивать железнодорожное и автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном на тех условиях, на которых Иран обеспечивает.

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