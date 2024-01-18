"3+3" является перспективным и свободным от внешнего влияния форматом

Механизм сотрудничества Азербайджана, Армении и Грузии и трех их ближайших соседей - России, Ирана и Турции (формат "3+3") перспективен, поскольку не зависит от глобальной политической конъюнктуры.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

"Мы предложили активнее развивать механизм сотрудничества трех южнокавказских стран, Армении, Азербайджана и Грузии, и трех их ближайших больших соседей - России, Турции и Ирана. Пара встреч состоялась, армянские представители участвовали. Мне кажется, со временем именно этот формат будет перспективным, потому что он не зависит от какой-то глобальной геополитической конъюнктуры и он свободен от той геополитической игры в сохранение гегемонии, которую сейчас развивает Вашингтон вместе со своими коллегами из Брюсселя", - добавил Лавров.

Отметим, что 23 октября 2023 года в Тегеране прошла встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

На заседании на уровне министров иностранных дел обсуждалось развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате "3+3", являлось решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате "3+3" прошла в 2022 году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.

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