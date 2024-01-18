Решение о проведении COP29 в Азербайджане является показателем доверия к стране

Достижения Азербайджана за последние 20 лет подтверждают то, какое большое историческое значение для народа имеет наличие сильного государства. Политика Президента Ильхама Алиева базируется на модели сильного государства.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов.

Он подчеркнул, что успехи, достигнутые Азербайджаном в сложный и противоречивый период, когда обостряется борьба между глобальными силами, формируется новый мировой порядок, являются результатом продуманной стратегии, прагматичной политики.

Мамедов отметил, что Азербайджан, сумевший полностью обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет, воспринимается в системе международных отношений как государство, слову которого можно доверять. "Развитие экономики, современное армейское строительство, совершенствование политической системы, укрепление национального единства, многовекторная внешняя политика, позволяющая на самом высоком уровне защищать национальные интересы, позволили Азербайджану повысить свой авторитет и расширить возможности влияния. Ни один крупномасштабный проект в нашем регионе не может быть успешно реализован без участия Азербайджана. В то же время наша страна вносит достаточно серьезный вклад в решение вопросов глобального значения. Международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, шаги, предпринятые во время нашего председательства в Движении неприсоединения, наш вклад в борьбу с пандемией COVID-19, решение о проведении COP29 в Азербайджане являются показателями доверия к нашей стране на международном уровне. В свое время именно Баку был выбран местом встречи высокопоставленных военных таких государств, как США и Россия, для обсуждения наиболее важных вопросов. Это факты, которые дают четкое представление о масштабах доверия к Азербайджану", - сказал он.

Депутат отметил, что благодаря мудрому лидерству Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ с большим успехом решил сложную проблему, которую считал национальным вопросом. "Сейчас перед нашим народом и государством стоит еще одна важная историческая миссия. Решительно и успешно продолжая линию стратегического развития, начатую великим лидером Гейдаром Алиевым, Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на новый этап развития, были обеспечены наша территориальная целостность и суверенитет. И сегодня восстановление, строительство на освобожденных от оккупации территориях и возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли - главные задачи, стоящие перед нами в новый период. Мы успешно выполним и эту почетную и ответственную миссию благодаря силе нашего государства и нашему единству", - сказал Мамедов.

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