Зарегистрированы полномочные представители еще трех кандидатов в Президенты Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Арифа Мухтарова.

Так, на состоявшемся сегодня заседании ЦИК обсуждался вопрос регистрации полномочных представителей кандидатов в Президенты Захида Оруджа и Фуада Алиева, а также полномочных представителей Партии Народного фронта целостного Азербайджана.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

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