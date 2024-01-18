Стало известно количество организаций, подавших заявки на проведение "exit-poll” на президентских выборах в Азербайджане

Документы по аккредитации для проведения "exit-poll" на внеочередных президентских выборах подали три организации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

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