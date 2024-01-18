Военный прокурор Азербайджана о сокращении количества преступлений в 2023 году

В целях предотвращения преступлений в ВС судебно-следственный опыт в отчетный период, как и всегда, обобщался и обсуждался в разное время на заседаниях коллегии Военной прокуратуры с участием руководящих должностных лиц вооруженных формирований, и на основании решений заседаний коллегии обеспечено принятие необходимых мер.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на расширенном заседании коллегии Военной прокуратуры Азербайджана сказал Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Он отметил, что в результате зафиксировано снижение количества преступлений, зарегистрированных за отчетный период, по сравнению с прошлым годом в целом на 6,1 процента, а преступлений против военной службы - на 24,2 процента. "В то же время в 2023 году было зафиксировано снижение по сравнению с 2022 годом по числу следующих преступлений - на 40 процентов в зарегистрированных преступлениях, связанных с умышленным убийством; на 9,1 процента - в преступлениях с доведением до самоубийства; на 12,9 процента - связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, не состоящими в подчиненных отношениях; на 66,7 процента - связанных с неисполнением приказа; на 33,7 процента - связанных с уклонением от военной службы; на 37,9 процента - связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы; на 26,1 процента - связанных с нарушением правил управления и эксплуатации машин и на 16,7 процента - связанных с хулиганством", - сказал Велиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!