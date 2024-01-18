https://news.day.az/politics/1630491.html В связи с президентскими выборами в Азербайджане аккредитованы 153 международных наблюдателя
В связи с президентскими выборами в Азербайджане аккредитованы 153 международных наблюдателя
Объявлено число международных наблюдателей, аккредитованных в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az.
Как сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, аккредитацию прошли 153 международных наблюдателя, представляющих 31 организацию.
Напомним, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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