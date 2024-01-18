Названо количество зарегистрированных местных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на сегодняшний день зарегистрировала около 26 тыс. местных наблюдателей на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Более 22 тысяч из них зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях", - сказал Панахов.

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