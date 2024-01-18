https://news.day.az/politics/1630525.html Гарибашвили выразил надежду на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Гарибашвили выразил надежду на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Азербайджан и Армения в скором времени подпишут мирный договор.
Об этом Гарибашвили сказал в своем выступлении на панельной дискуссии Давосского экономического форума, сообщает Day.Az.
"Я знаю позицию лидеров Азербайджана и Армении, о том, что страны хотят контактировать в двустороннем формате. Лично я считаю, что это правильный путь, потому что при таком количестве посредников, заинтересованных сторон, процесс порой становится более конфликтным и контрпродуктивным", - сказал он.
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