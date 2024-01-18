Состоялось общее заседание УМК в связи с внеочередными президентскими выборами

В Управлении мусульман Кавказа состоялось общее заседание в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Day.Az, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукур Пашазаде отметил, что впервые в истории современного Азербайджана выборы Президента пройдут на всей территории страны.

Он отметил, что эти выборы, которые знаменуют собой новый этап в новейшей истории, являются первыми и потому самыми значимыми выборами народа-победителя в независимом Азербайджане.

"Эти выборы имеют особое значение, они очень важны для нас, для верующих, для религиозных деятелей. К счастью, наши мечети вызволены из неволи, в мечетях Карабаха звучит азан, совершаются праздничные молитвы, наши имамы выполняют свои религиозные обязанности. Карабахская земля освобождена от оккупации и вернулась к настоящим хозяевам, наши бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные дома, наши исторические мечети и святыни возрождаются и искусно реставрируются. Неоспоримая истина, что Президент Ильхам Алиев, гениальный сын Азербайджана, взявший на себя историческую миссию по осуществлению самых заветных чаяний народа, выполнил данное нации обещание, обет, данный когда-то в священном месте - Доме Каабы, своими делами сумел запечатлеть свое имя в сердцах народа, в летописи нашей истории", - сказал он.

Подчеркнув, что голос народа - это голос справедливости, председатель УМК призвал верующих и религиозных деятелей Азербайджана принять активное участие в предстоящих 7 февраля выборах Президента Азербайджанской Республики. Он подчеркнул, что граждане победившего Азербайджана должны осознавать свою ответственность.

Другие выступившие на заседании говорили о том, что Азербайджан - это страна-победительница, которая восстановила свой суверенитет и положила конец сепаратизму на своей территории. Они отмечали, что голосование впервые пройдет на освобожденных от оккупации землях, а перед Азербайджаном ставятся новые цели, появляются новые направления развития, что еще больше повысит авторитет страны в регионе и мире.

В заключение руководители религиозных конфессий Азербайджана приняли обращение в связи с предстоящими президентскими выборами.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

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