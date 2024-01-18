Французский Сенат наплевал на международное право

Автор: Байрам Эльшадов

Французский сенат в очередной раз грубо нарушил международно право пригласив на вчерашние заседание по вопросу принятия антиазербайджанской резолюции посла Армении во Франции Асмик Толмаджян и представителя несуществующего сепаратистского режима во Франции. Это стало очередным грубым нарушением международных норм со стороны Франции.

Сам факт присутствия этих лиц несет две цели. Во-первых, в очередной раз продемонстрировать лояльность французского сената армянским хозяевам. Вторая цель -показать свое истинное отношение к Азербайджану и его территориальной целостности.

К первому мы уже привыкли, а второе нас не удивляет. Последние месяцы, и даже годы, явно указывают на то, что французский сенат ведет настоящую холодную войну против Азербайджана в открытую игнорируя международное право. Пригласив представителя сепаратистов сенат явно дает понять, что выступает против территориальной целостности Азербайджана, которая поддерживается всеми странами.

В силу этого возникает вопрос. А как же Франция собиралась помогать Азербайджану и Армении устанавливать мир на Южном Кавказе? Ведь Париж является далеко не беспристрастной стороной в этом вопросе. По этому весьма логично, что французский фактор исключен из региона.

Игнорирующий международное право сенат Франции полностью дискредитировал себя и показал настоящее отношение Парижа к международному праву и будущему Южного Кавказа. Парижу стоит внимательно проанализировать свою деструктивную деятельность.