Франция проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана - Севиндж Фаталиева
Франция проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала депутат, член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Севиндж Фаталиева.
"Красноречивы кадры с заседания Сената Франции при принятии антиазербайджанской резолюции: во время выступления министра иностранных дел Франции в зале присутствуют посол Армении Асмик Толмаджян и "постоянный представитель" сепаратистов Ованес Геворкян. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана со стороны Франции и демонстрирует то, насколько лживы заявления Армении и Франции о стремлению к миру", - написала она на своей странице в "X".
Между тем ранее в Сенате Франции состоялись обсуждения предложенной 1 декабря 2023 года резолюции. Целью резолюции является осуждение так называемой "военной агрессии" в Карабахе и "предотвращение дальнейших попыток агрессии против Армении".
Эта резолюция также призывает к "гарантиям права армянского населения Карабаха на возвращение".
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