ANCA вдохновилась Сенатом Франции - новая провокация против Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Купленные армянским лобби американские конгрессмены вновь начали антиазербайджанскую кампанию в социальных сетях. Четыре конгрессмена, среди которых хорошо известные нашим читателям Адам Шифф и Франк Паллоне, продвигают сомнительные тезисы, создание которых явно не обошлось без участия армянских пропагандистов.

Американские конгрессмены, в очередной раз, обвинили Азербайджан в оккупации армянских земель. Аргумент весьма глупый, так как ни одна международная организация, и даже близкие к Армении страны не используют его. Ведь если такое было бы, Армения и ее друзья везде кричали бы об этом.

Но конгрессмены, не обладающие критическим мышлением, не смогли додуматься до этого контраргумента сами. И выступили с глупейшим требованием к Госдепу наложить санкции на Азербайджан. И тут им помешало отсутствие критического мышления. Ведь если госдеп использует санкционный рычаг, то он утратит возможность повлиять на будущее региона. Франция уже наступила на армянские грабли благодаря армянской диаспоре, а в Госдепе работаю специалисты лучше и сомнительно, что они совершат аналогичную ошибку.

К слову, почему американские конгрессмены считают, что Азербайджану нужна армянская земля? История конфликта на Южном Кавказе указывает на то, что только у Армении имелись виды на территорию другой страны. Но об этом американские конгрессмены предпочитают не вспоминать.