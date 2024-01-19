В Ханкенди обнаружена крупная партия боеприпасов

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 18 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 гранатомет, 16 единиц автоматического оружия различных марок, 4 пистолета, 19 гранат, 4 винтовки, 131 патронный магазин, 6463 патрона различных калибров и другие боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

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