В Пакистане почтили память жертв трагедии 20 Января

Посольство Азербайджана в Пакистане организовало в Центре азербайджанского языка и культуры при Национальном университете современных языков семинар "20 Января - героическая летопись истории Азербайджана", посвященный дню памяти шехидов 20 Января.

Как сообщили Day.Az в посольстве, в семинаре приняли участие преподаватели-студенты Национального университета современных языков , представители аналитических центров страны и сотрудники посольства.

Выступая на мероприятии, посол Хазар Фархадов отметил, что в этом году исполняется 34-я годовщина трагедии 20 Января, и выразил глубокое уважение к памяти погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

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