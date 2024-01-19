Жители Физули с большим энтузиазмом готовятся к президентским выборам

Славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные в 2023 году азербайджанской армией в Карабахе, заложили фундамент нового будущего, нового этапа развития Азербайджанского государства и народа.

На их фоне страна находится на грани очередного общественно-политического исторического события. Впервые в истории независимого Азербайджана 7 февраля на всей территории страны пройдут президентские выборы.

Как передает Day.Az, в связи с этим Информационное агентство Trend подготовило очередной видеорепортаж об избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях и жителях, вернувшихся на родные земли.

Следующая остановка - город Физули!

Представляем читателям вышеупомянутый видеорепортаж:

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