В Турции задержаны десятки подозреваемых по линии Интерпола

В 13 провинциях Турции в рамках операции Kafes-31 задержаны 42 подозреваемых, разыскиваемых 12 странами по красному бюллетеню Интерпола.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Он отметил, что этих лиц объявили в розыск в Германии, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Иране, Швеции, Финляндии, Казахстане, Кыргызстане, Египте, России, Туркменистане и Узбекистане.

Лица, задержанные в ходе операции, подозреваются в совершении таких преступлений, как участие в организованной преступной группировке, незаконная торговля оружием, наркоторговля, умышленное убийство, контрабанда иммигрантов, финансовое мошенничество, кражи и грабежи, фальсификация официальных документов и уклонение от уплаты налогов.

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