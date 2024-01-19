Иран и Пакистан на грани войны: Тегеран не ожидал такого ответа

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Пакистан нанес ракетные удары по семи целям в Иране. По официальным данным, был нанесен ряд ударов по домам белуджских сепаратистов, проживающих в Иране, но, как сообщается, целью также был объект "Сепах".

В официальном заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится:

"Пакистан провел утром антитеррористическую операцию под названием "Марг Бар Сармачар" против баз террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В рамках операции были нанесены удары по убежищам террористов, расположенным в иранской провинции Систан и Белуджистан. Согласно имеющимся разведывательным данным, в ходе операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" было уничтожено несколько террористов".

В заключение говорится, что "Иран - братская страна, и пакистанский народ испытывает огромное уважение и любовь к иранскому народу", ирония присуща и пакистанским дипломатам.

Исламабад показал Тегерану, что в игру по нанесению ракетных ударов по соседним районам могут играть два человека.

На фоне обострения отношений с Ираном премьер-министр Пакистана прервал свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе и срочно вернулся в Исламабад.

Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений в связи с ракетными ударами по пограничной деревне в провинции Систан и Белуджистан.

Китай же призывает обе страны к сдержанности и заявил о готовности оказать помощь сторонам.

Заявления Исламабада понятны. Пакистан фактически заявил Ирану:

"Вы наносите удары по группировке "Джейш аль-Адль", скрывающейся в Пакистане, без координации с нами и игнорируя ранее достигнутые соглашения, а мы наносим удары по "Освободительной армии Белуджистана", скрывающейся на территории Ирана".

Белуджские сепаратисты - это головная боль как для Тегерана, так и для Исламабада, поэтому они должны решить эту проблему вместе.

Официальный Тегеран решил проявить себя как крупный игрок на этом поле через "Корпус стражей исламской революции" (SEPAH). Однако результат оказался не таким, как ожидал SEPAH.

Первым делом на события отреагировала Индия. Хотя официальный Дели поддерживал Иран, он не мог скрыть того факта, что он слишком обеспокоен и встревожен.

Что на самом деле происходит?

Существует экстремистское движение под названием "Освободительная армия Белуджистана", состоящее из представителей племен Марри и Бугти, крупнейших племен белуджей, проживающих на территории Ирана, Афганистана и Пакистана.

Группировка "Джейш аль-Адль", наносившая удары по иранским базам, также входит в это движение.

Помимо белуджей, SEPAH также поразил город Эрбиль на севере Ирака баллистическими ракетами и ударными БПЛА.

Однако на этот раз Тегеран допустил очень серьезную ошибку: иранское руководство посчитало, что тот же вариант может быть применим и к Пакистану, поскольку оно не увидело ответа после того, как нацелилось и ударило по базам американских и курдских военных в Ираке.

Однако пакистанские военные не являются ни американцами, ни курдскими боевиками.

Сразу после ракетных обстрелов и ударов БПЛА Ирана МИД Пакистана отозвал своего посла в Тегеране, подчеркнув, что страна имеет право на ответ. А сегодня вечером Пакистан нанес точные удары по целям на территории Ирана.

Трагикомедия в том, что Тегеран в таком повороте событий требует "подробного и конкретного объяснения" ракетных ударов от Исламабада.

Вряд ли Тегеран так быстро забудет о ракетных ударах по территории Пакистана. Он не ожидал ответа, да, но это уже другая тема.

Дело в том, что впервые после иракско-иранской войны 1980-1988 годов иранская территория официально подверглась ракетно-бомбовым ударам. Не говоря уже о том, что раньше БПЛА-камикадзе сбивали военные объекты и базы в Иране, но никто не брал на себя ответственность ни за одну из этих атак. Израиль предпочитал наносить удары по иранским силам и базам в Сирии, в то время как США предпочитали наносить удары по иранским группировкам в Ираке. Даже после того, как SEPAH поразил ракетой иракский город Эрбиль, Вашингтон не ответил Тегерану.

Именно в результате этих событий в иранских властных кругах сложилось неправильное представление о том, что окружающие государства и даже сверхдержавы избегают или даже боятся Тегерана.

Пакистан разрушил это видение.

Военная техника, потенциал, мобилизационная мощь, уровень боевой подготовки, профессионализм и по многим другим факторам Вооруженные силы Пакистана значительно сильнее иранской армии.

Тегеран не собирается вступать в полномасштабный военный конфликт с Исламабадом, поскольку Иран всегда отдавал предпочтение действиям в регионе не напрямую, а через прокси-силы.

Когда израильская армия начала ответные военные действия в Секторе Газа после того, как группировка ХАМАС в Газе напала на Израиль 7 октября прошлого года и устроила зловещие массовые убийства, Иран отказался позволить "Хезболле", своей прокси-силе в Ливане, участвовать в войне. Напротив, Тегеран, довольствуясь заявлениями в поддержку палестинцев, просто приказал "Хезболле" провести небольшие провокации на ливано-израильской границе.

Однако у Ирана возникли серьезные проблемы с обеспечением безопасности внутри страны. А это говорит о том, что политика, проводимая официальным Тегераном в плоскости национальной безопасности, несовершенна. Ставка на прокси-силы от Сирии до Йемена до сих пор была тактикой политического истеблишмента Тегерана для отражения террористических угроз вдали от границ страны.

Но, данная тактика больше не работает. Напротив, чем с большим количеством противников сталкиваются прокси-силы Ирана, тем больше враги Тегерана стремятся отомстить.

Тегеран также пытается отомстить, нанося удары по тем, кто мстит ему.

Это простой, примитивный, но довольно опасный замкнутый круг.

Конфликт между Ираном и Пакистаном также является еще одним серьезным ударом по опорам глобальной системы безопасности.

Мы живем в опасное время - мир больше не боится войн. Напротив, властные круги стран, контролируемых безответственными режимами, рассматривают именно военные действия как решение накопившихся серьезных проблем. Однако удары, бои и насилие ни в коем случае не являются эффективным выходом.