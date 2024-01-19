Джейхун Байрамов встретился с Президентом Уганды

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Уганду встретился с Президентом этой страны Кагутой Мусевени.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Министерства иностранных дел в социальной сети Х.

На встрече обсуждались повестка многостороннего сотрудничества между двумя странами и дальнейшие планы в рамках тройки Движения неприсоединения.

Отметим, что председательство в Движении неприсоединения перешло от Азербайджана Уганде. Хотя председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершилось, он включен в "тройку председательства" Движения.

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