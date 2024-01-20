Преступление без срока давности

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня очередная годовщина Черного января.

34 года назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26-тысячная советская армия вошла в Баку, Сумгайыт и другие города Азербайджана. В результате военного вторжения были убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения. 841 человек был арестован и 5 человек пропали без вести. Были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин (в том числе и карет скорой помощи), уничтожено государственное и личное имущество в общей сложности на 5 637 286 рублей. Среди убитых были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и милиции.

Это событие вошло в современную историю Азербайджана как Черный январь. Эта акция центра против одной из советских республик была связана с подъемом национально-освободительного движения и развязанным Арменией карабахским конфликтом. Нежелание азербайджанского народа мириться с очередными территориальными претензиями армян и поднявшаяся в связи с этим народная волна за независимость заставили центр разработать план захвата республики с целью подавления национального движения и упрощения решения территориального вопроса для Армении.

Для ни о чем не подозревающих жителей столицы все началось с вечера 19 января. В 19.00 вдруг отключилось телевещание. Никто не знал в тот момент, что это не вина их телевизоров, а диверсия, устроенная спецподразделением "Альфа".

Подавление силой оружия народных движений было в традициях советского руководства, но ни в одной из республик армия не действовала так жестоко и с таким презрением к человеческой жизни, как в Баку. Нигде солдаты не стреляли по окнам домов, не расстреливали автобусы с пассажирами, не давили танками людей и машины скорой помощи, не убивали врачей, детей и стариков далеко от места проведения протестов. Это была кровавая оккупация советской армией советской же республики, и после 20 января, конечно же, Азербайджан был для СССР потерян, а дни самого Союза сочтены. Как не старались власти страны скрыть случившееся, придать трагедии иную окраску, в сознании советских людей именно тогда произошел перелом. Указ, подписанный лично Михаилом Горбачевым, противоречил положениям самой советской конституции. Люди не были предупреждены о вводе чрезвычайного положения, и то, что произошло, было настоящей расправой.

Наутро все дороги в центре столицы были разворочены гусеницами танков и бронетранспортеров, повсюду была кровь, трупы и раздавленные автомобили. Улицы алели не только от крови, но и от гвоздик, которые люди несли на место кровопролития. Когда-то гвоздики в Азербайджане дарили любимым, после Кровавого января этот прекрасный цветок стал символом скорби.

15 октября 2020 года Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира - за "вклад в снижение международной напряженности и ведущую роль в мирном процессе". Думается, невинная кровь мирных жителей Баку стала вкладом в это достижение Меченого, как называли в стране Горбачева за своеобразное родимое пятно на голове. Но не менее центральных властей, были виновны в случившемся и местные руководители, показавшие полную недееспособность и трусость. Только находившаяся под домашним арестом председатель Верховного Совета АзССР Эльмира Кафарова вечером 20 января при содействии патриотов выступила по радио с обращением. В обращении она выразила протест советскому руководству и заявила, что азербайджанский народ не простит никому трагическую гибель своих сыновей и дочерей.

Находившийся в тот период далеко от Родины Общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу после событий провел пресс-конференцию в Постпредстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав действия советских войск террористическими, противозаконными и далекими от гуманизма. События 20 января получили политико-правовую оценку только после возвращения Гейдара Алиева к власти - в марте 1994 года Милли Меджлисом было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года".

Впоследствии, оправдываясь, Горбачев говорил о якобы открытой по военным стрельбе. Но независимыми правозащитными организациями , которые провели собственное расследование, не было обнаружено никаких вооруженных боевиков, якобы стрелявших в военных. Организация "Щит" заявила, что армия вела войну со своими гражданами и потребовала начать уголовное расследование против министра обороны СССР Дмитрия Язова. Общество "Мемориал" и "Хельсинкская Группа" в мае 1991 года также объявили, что введение чрезвычайного положения привело к необоснованному нарушению гражданских свобод и что советские войска использовали необоснованные силовые методы, что привело к многочисленным жертвам.

Генпрокуратура СССР, проведя расследование, не нашла в действиях армии состава преступления. После обретения Азербайджаном независимости Генпрокуратура республики аннулировала решение советской ГП и начала собственное расследование. Оно было завершено в январе 1994 года...

Сегодня 34-я годовщина Кровавого января. Сегодня мы поминаем шехидов в Азербайджане, полностью восстановившем свой суверенитет. В сильном, независимом и безопасном Азербайджане, где повторение подобной трагедии невозможно.

Больше никогда!