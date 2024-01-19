https://news.day.az/politics/1630672.html Джейхун Байрамов провел обсуждения с мальдивским коллегой
Джейхун Байрамов провел обсуждения с мальдивским коллегой
В рамках рабочего визита в Уганду для участия в 19-го саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления внешней политики Мальдив Мосой Замером.
Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения стран.
Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.
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