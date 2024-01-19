Джейхун Байрамов провел обсуждения с мальдивским коллегой

В рамках рабочего визита в Уганду для участия в 19-го саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления внешней политики Мальдив Мосой Замером.

Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения стран.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!