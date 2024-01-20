Сегодня мы будем много говорить о событиях 20 января 1990 года. Будем вспоминать, как это было, будем поминать шехидов и проклинать убийц. Но есть моменты, о которых лучше любых слов расскажут фотографии.

Day.Az предлагает вниманию наших читателей фотохронику событий той страшной ночи.