Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения - ФОТО
Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в столице Уганды городе Кампала.
"На 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения был представлен подробный отчет. Азербайджан привержен внесению вклада в дальнейшее укрепление и развитие ДН в рамках Тройки Движения неприсоединения", - говорится в сообщении ведомства.
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