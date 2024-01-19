В Азербайджане созданы все условия для участия лиц с инвалидностью в голосовании на президентских выборах

В соответствии с требованием законодательства обеспечивается участие в процессе голосования лиц с инвалидностью. Согласно статье 17 Избирательного кодекса, избирательные органы должны создавать все возможности для участия в голосовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также избирателей, проживающих на расстоянии и прибывающих из отдаленных районов. В статье 104 Кодекса отмечается, что избиратель, не имеющий возможности в связи с инвалидностью самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, может вызвать в кабину для голосования для оказания помощи любое лицо (кроме членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей). Фамилия и инициалы этого лица указываются в списке избирателей вместе с подписью избирателя при получении избирательного бюллетеня.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сайту secki-2024.az секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Микаил Рагимов.

"Предпринимаются соответствующие шаги по созданию условий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья для голосования. Одним из таких шагов является установка пандусов на избирательных участках для лиц, пользующихся инвалидными колясками. Работу по установке пандусов ЦИК осуществляет совместно с министерством труда и социальной защиты населения. ЦИК получает от министерства информацию о лицах с ограниченными физическими возможностями, имеющих право участвовать в выборах, и обеспечивает установку пандусов на участках, где они будут голосовать", - отметил секретарь ЦИК.

Рагимов подчеркнул, что также осуществляется печать избирательных бюллетеней шрифтом Брайля для избирателей с ограниченными возможностями зрения. "С этой целью ЦИК Азербайджана тесно сотрудничает с Обществом инвалидов по зрению. Параллельно проводится работа по информированию лиц с ограниченными возможностями слуха", - сказал он.

Секретарь ЦИК добавил, что конвенция Организации Объединенных Наций "О правах инвалидов" также содержит требования к участию инвалидов в выборах. "Данная конвенция возлагает на государства-участники обязательства по обеспечению избирательного права лиц с ограниченными возможностями здоровья. Азербайджан присоединился к этой конвенции в 2008 году и выполняет все обязательства по ней", - сказал он.

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