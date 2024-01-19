Давосские посиделки президента Армении с генсеком Amnesty International

Автор: Байрам Эльшадов

Президент Армении Ваагн Хачатурян продолжает свои бесполезные встречи в Давосе. Главе армянского государства удалось встретиться и побеседовать с генсеком Amnesty International Аньес Калламар на темы, включающие в себя переселение карабахских армян. Их встреча интересна нам тем, что организация известна своей ярой антиазербайджанской позицией. Вот и появилась возможность у двух сторон обсудить во время своей давосской посиделки то, что их волнует больше всего, - антиазербайджанскую повестку.

И если говорить о западных структурах, которые принято считать правозащитными, то всегда возникает вопрос о том, чьим интересам они служат. Ведь Amnesty International открыто обвиняет Баку в правонарушениях, включая надуманную "этническую чистку". При этом забывая о том, что права азербайджанцев, которые были лишены возможности проживать на своих землях и в своих домах, также нарушались. И именно такой избирательный подход Amnesty International является показателем истинной позиции организации.

Учитывая то, что проходилал встреча двух сторон с общими позициями, можно сделать предположение, что генсек организации узнала много нового от армянского президента и скоро появится новый отчет или доклад правозащитников о том, что бедных армян снова обидели.

Такое развитие событий нас не удивило бы, учитывая то, что Amnesty International, к сожалению, не склонна справедливо подходить к анализу политических проблем. А учитывая любовь армянских политиков искажать реальность, то мы имеем все необходимые ингридиенты для создания ангажированного документа по ситуации на Южном Кавказе.

И мы уверены, что основная цель давосских посиделок армянского президента связана именно с тем, чтобы создать необходимый имидж жертвы в глазах мирового сообщества, а не продвинуть экономические интересы страны. Несмотря на то, что второе было бы намного полезнее для Армении.