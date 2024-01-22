Постоянные неудачи Франции подталкивают ее к новым провокациям

Постоянные неудачи французских властей по дестабилизации мирного процесса на Южном Кавказе подталкивают Париж к новым провокациям. Следующий шаг, который предпримет проармянская Франция, может оказать сильное влияние на политическую власть, которая и так тонет в болоте.

Как передает Day.Az, об этом сказал ирландский историк и политолог Патрик Уолш в интервью Azernews, комментируя решение Сената Франции о введении санкций против Азербайджана.

Отметим, что 17 января Сенат Франции обсудил резолюцию, направленную на осуждение Азербайджана и гарантирование прав армян на возвращение в выдуманный ими "арцах".

Согласно официальному сообщению Сената, резолюция также призывает ввести санкции против нашей страны.

По словам Уолша, требование Франции о "праве на возвращение" - это всего лишь политический спектакль.

"Армянское население Карабаха покинуло его добровольно, по собственному желанию. В отличие от азербайджанского населения в 1990-е годы, оно не было изгнано под дулом оружия. Они вольны вернуться, когда пожелают, и для их интеграции будут приняты соответствующие меры", - сказал эксперт.

Несмотря на то, что армяне покинули Карабах добровольно, а также по воле властей Еревана, было небольшое количество армян, которые хотели остаться и реинтегрироваться в качестве граждан Азербайджана. Профессор добавил, что единственное требование к армянам, желающим реинтегрироваться, - это стать нормальными гражданами государства.

Таким образом, шаг французского Сената смехотворен и, возможно, направлен на продвижение вопроса о мертвом статусе, считает Уолш.

Власти Франции подливали масло в огонь в отношениях Азербайджана с Арменией с 2023 года. Они старательно взялись "помогать" сепаратистскому режиму, а также пытались признать т.н. "арцах", который не признается международным сообществом или где-либо еще. После этого французские официальные лица выступили с безосновательными и сфабрикованными заявлениями в адрес азербайджанского государства.

Впоследствии принятие Францией резолюции против Азербайджана привело к дальнейшему обострению отношений между двумя странами. Для закрепления своих антиазербайджанских действий французы вооружили Армению военной техникой и системами ПВО, опустились еще ниже, осквернили памятник азербайджанской поэтессе Натаван в городе Эвиан-ле-Бен, а также вербовали своих граждан в Азербайджане в качестве шпионов.

По мнению ирландского эксперта, эти шаги Франции можно охарактеризовать как "географический шаг", поскольку Франция, как лидер ЕС, стремится заменить Россию в Армении в качестве гаранта армянской безопасности.

"Видимо, это имеет коммерческие и политические преимущества для Франции, особенно для ее военной промышленности", - добавил П. Уолш.

До сих пор политическая агрессия, исходящая из Франции, не нанесла никакого ущерба экономикам двух государств. Нефтяные компании, такие как Total Energy, которая с 1996 года является одним из ведущих производителей газа в Азербайджане, не понесли никакого ущерба из-за политики своего государства. Но вследствие ухудшения отношений и обсуждения сегодня в Сенате Франции резолюции, направленной на осуждение Азербайджана, может возникнуть сильная обратная реакция.

Ирландский эксперт подчеркнул, что Франция, вероятно, пострадает от обратных санкций, которые, вероятно, сыграют на руку другим государствам, ищущим возможности в Азербайджане, таким как Великобритания.

"Это также поднимает вопрос об отношениях ЕС-Азербайджан в энергетическом секторе. Как Франция может применять санкции против Азербайджана, когда ЕС, ведущим членом которого она является, заключает энергетическое соглашение? Это приведет к противоречию, которое, несомненно, нанесет ущерб общим интересам страны", - добавил он.

Напомним, что французские компании "Total", "Alstom", "Suez", "Thales", "Danone", "Airbus", "Bouygues", "Iveco", "Sanofi" и "And Rothschild" работают в Азербайджане на протяжении многих лет в различных сферах экономики.