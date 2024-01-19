Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января, сообщили в пятницу Day.Az в Аппарате омбудсмена.

В заявлении говорится, что проходит 34 года с событий 20 Января, являющихся одной из трагических страниц истории Азербайджана. В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска, вошедшие в Баку, устроили жестокую расправу над мирным населением, протестовавшим против открытой поддержки агрессивной политики Армении руководством бывшего СССР. В результате этого террористического акта, вошедшего в историю как одно из самых тяжких преступлений против человечности, в Баку и нескольких районах Азербайджана было убито 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 человек.

"Несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировому сообществу, правовая оценка этому преступлению против человечности до сих пор не дана, лица, совершившие это кровавое преступление, к ответственности не привлечены. Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики призываю международные организации дать правовую оценку этому жестокому преступлению, совершенному против мирного населения и повлекшему за собой грубые нарушения прав человека, предпринять решительные шаги с целью привлечения виновных лиц к правосудию", - говорится в заявлению.

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